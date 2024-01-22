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Сергей Аксёнов встретился с настоятелем монастыря Сурб Хач архимандритом Тароном Гуликяном

Сергей Аксёнов встретился с настоятелем монастыря Сурб Хач архимандритом Тароном Гуликяном

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:03 22.01.2024

Обсуждались вопросы духовной жизни армянской общины.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с настоятелем монастыря Сурб Хач, Благочинным по Крыму Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской Апостольской Православной Церкви архимандритом Тароном Гуликяном.

Участники встречи обсудили ряд текущих вопросов, включая духовную жизнь армянской общины в Республике Крым, вклад религиозных организаций в укрепление межнационального согласия. Также были обозначены совместные приоритетные задачи на будущее.

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Сергей Аксёнов встретился с настоятелем монастыря Сурб Хач архимандритом Тароном Гуликяном

Сергей Аксёнов заверил, что органы власти готовы оказывать необходимое содействие Армянской церкви.

Уверен, что архимандрит Тарон внесет весомый вклад в укрепление межрелигиозного мира на благо всех народов, проживающих в Крыму, – отметил Глава Республики.

Сергей Аксёнов встретился с настоятелем монастыря Сурб Хач архимандритом Тароном Гуликяном

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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