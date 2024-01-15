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Сергей Аксёнов встретился с военным экспертом Скоттом Риттером

Сергей Аксёнов встретился с военным экспертом Скоттом Риттером

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:15 15.01.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с военным экспертом, бывшим разведчиком Корпуса морской пехоты США Скоттом Риттером. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов международной и региональной повестки, в том числе жизнь крымчан после воссоединения с Россией и межнациональные отношения в Республике.

Сергей Аксёнов встретился с военным экспертом Скоттом Риттером

Сергей Аксёнов поблагодарил Скотта Риттера за твердую позицию и объективное освещение происходящих в мире событий:

Сегодня в мире есть запрос на правду, и мы ценим, что есть те, кто не боится говорить об истинном положении вещей. Именно благодаря таким небезразличным людям мир движется вперед, а граждане разных стран сохраняют уважение друг к другу независимо от того, где живут и на каком языке разговаривают.

Сергей Аксёнов встретился с военным экспертом Скоттом Риттером

Скотт Риттер в свою очередь подтвердил, что видит свою задачу в том, чтобы рассказывать правду о России.

Моя задача, как и задача любого патриотически настроенного американца, – это рассказать правительству об ошибках, которые допускают американские политики в отношении России. Россия – уверенная в себе страна, и это нужно донести до американского общества, – отметил военный эксперт. 

Сергей Аксёнов встретился с военным экспертом Скоттом Риттером

По мнению Сергея Аксёнова, гости Крыма, благодаря неформальным встречам с крымчанами, смогут самостоятельно убедиться, что многонациональный народ Республики сегодня так же един, как и в дни крымского референдума.

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Сергей Аксёнов встретился с военным экспертом Скоттом Риттером

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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