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Сетевые провокаторы пугают крымчан «закрытием аптек»

Сетевые провокаторы пугают крымчан «закрытием аптек»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 13:14 20.02.2024

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении работы аптек ГУП РК «Крым-Фармация».

Аптечная сеть ГУП РК «Крым-Фармация» продолжает работу в обычном режиме, с графиком работы государственных аптек и аптечных пунктов можно ознакомиться на сайте предприятия.

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С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму

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медицина и здравоохранение в Крыму
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