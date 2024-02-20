Сетевые провокаторы пугают крымчан «закрытием аптек»

Министерство здравоохранения Республики Крым опровергает информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы прекращении работы аптек ГУП РК «Крым-Фармация».
Аптечная сеть ГУП РК «Крым-Фармация» продолжает работу в обычном режиме, с графиком работы государственных аптек и аптечных пунктов можно ознакомиться на сайте предприятия.
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С тегами: медицина и здравоохранение в Крыму