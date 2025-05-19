Севастополь готовят к пляжному сезону

По поручению губернатора операторы пляжей активно приводят в порядок зоны отдыха. Сегодня представители департамента городского хозяйства проверили пляж «Хрустальный».

На пляже Хрустальный сейчас устанавливают теневые навесы, их будет шесть. В этом году они будут выглядеть иначе – навесы монтируются на волноотбойники для того чтобы не нарушать целостность покрытия пляжа — оно на гарантии. Оператор уже закупил душевые установки, кабинки для переодевания, в том числе будет отдельная кабинка для маломобильных граждан, готовится основание для установки душей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артура Умарова.

Напомним, что в прошлом году набережная мыса Хрустальный была отремонтирована, теперь здесь вместо плиточного покрытия – прочный архитектурный бетон, который хорошо зарекомендовал себя во время штормов.

На сегодняшний день сотрудники департамента уже проверили пляжи «Солдатский», «Любимовку», «Нахимовец» и «Солнечный». Работа продолжается.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя