Севастополь намерен закрыть дефицит бюджета банковским кредитом

Проект бюджета региона внесен в заксобрание Севастополя с прогнозируемым объемом доходов на 2025 год в размере 65,8 млрд рублей, расходов — 70,5 млрд рублей, дефицит планируется на уровне 4,7 млрд рублей. На 2026 и 2027 годы доходы планируются на уровне 69,4 млрд рублей и 62,3 млрд рублей, расходы 74,4 млрд рублей и 67,7 млрд, дефицит 5 млрд и 5,4 млрд соответственно. Бюджет на 2024 год годом ранее был принят с дефицитом в 3,7 млрд рублей при общих доходах в 61 млрд рублей.

Дефицит бюджета складывается в результате превышения потребности в расходах бюджета над прогнозируемыми доходами. Источником финансирования дефицита бюджета предусмотрены банковские кредиты, в связи с чем в 2025-2027 годах прогнозируется государственный долг. В настоящее время государственный долг у города Севастополя состоит из бюджетных кредитов из федерального бюджета, коммерческие кредиты не привлекались, — говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что при этом размещение ценных бумаг бюджетом города пока не осуществлялось и не планируется.

Как следует из материалов законопроекта о бюджете, опубликованных к первому чтению законодательным собранием, возможность получения займов от кредитных организаций предусматривается со сроком погашения не ранее 2028 года. Планируемая сумма привлечения средств в 2025 году заявлена в размере 4,7 млрд рублей, в 2026 году — чуть более 5 млрд рублей, в 2027 году — около 5,4 млрд рублей. То есть она не превысит предельный размер дефицита бюджета и, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, составит не более 15% от объема налоговых и неналоговых доходов.

В правительстве также пояснили, что в 2025 году собственные доходы бюджета региона прогнозируются на уровне 31,6 млрд рублей, или 48%. В 2024 году они по первоначальному прогнозу должны были составить 47%, но по уточненным к настоящему времени данным — 39%, изменения связаны с дополнительными межбюджетными трансфертами. Собственные доходы бюджета складываются в основном из налога на доходы физических лиц, налога на прибыль организаций, налогов на совокупный доход и акцизов.

источник: ТАСС