Севастополь первым присоединился ко Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»

Севастопольские волонтеры первыми в стране вручили небольшие подарки и поблагодарили медицинских сотрудников за их труд в период пандемии. Сегодня «Волонтеры-медики», штаб «Мы Вместе-Севастополь» и ресурсный центр поддержки добровольчества города Севастополя отправились к сотрудникам городской больницы №4.

Мы хотим помогать нашим медикам, которые днем и ночью борются с коронавирусом. Это большой труд и нам хочется, чтобы им было немного легче. С 25 октября по 8 ноября в рамках акции мы будем радовать врачей сладостями, выпечкой и просто добрыми словами, — рассказала региональный координатор российского общественного движения «Волонтеры-медики» в Севастополе Александра Шилова.

«Маленькие радости для врачей» — это не единственная акция в поддержку врачей в Севастополе. Ранее волонтерами проводились акции, в рамках которых медикам дарили теплые пледы, писали перед окнами больниц теплые слова поддержки, пели песни и, как могли, поддерживали врачей.

По словам Александры Шиловой, с каждым днем к движению присоединяется все больше волонтеров. На сегодняшний день волонтерами также разворачивается адресная помощь пожилым людям в период пандемии. Ребята доставляют лекарства или другие необходимые вещи, чтобы люди, которые подвержены риску, как можно меньше выходили на улицу.

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого можно написать волонтерам-медикам в социальных сетях: Фейсбук https://www.facebook.com/volmedic , Вконтакте https://vk.com/volmedic , Инстаграм https://www.instagram.com/volmedic/ .