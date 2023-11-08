Севастополь получит дополнительные деньги на борьбу с сахарным диабетом

Севастополю выделят дополнительные средства на борьбу с сахарным диабетом. На них будут закуплены анализаторы гликированного гемоглобина для городских больниц № 4 и 9, имеющих прикреплённое население в сельской местности. Таким образом увеличится доступность этого вида исследования для жителей отдалённых районов города.

Как сообщает пресс-служба городского правительства, распоряжение о выделении регионам финансовых средств на реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Проект был разработан по поручению Президента Владимира Путина, его реализация началась в этом году.

Гликированный гемоглобин – это соединение гемоглобина эритроцитов с глюкозой. Этот показатель отражает среднее содержание глюкозы в крови за текущие три месяца. Этот показатель используется в диагностике сахарного диабета, что особенно важно при выявлении скрытых форм второго типа, когда простое определение глюкозы в крови может не отразить истинного состояния углеводного обмена. Также гликированный гемоглобин используется для анализа качества и эффектности принимаемой сахароснижающей терапии, прогноза развития осложнений, принятия решения о необходимости коррекции терапии, – рассказала главный внештатный эндокринолог департамента здравоохранения Ольга Власова.

Сейчас в Севастополе под наблюдением находятся 16 800 пациентов с диагнозом «сахарный диабет». Реализация нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» направлена на раннее выявление заболевания, увеличение продолжительности жизни и снижение смертности от осложнений, повышение качества жизни пациентов с этим заболеванием.