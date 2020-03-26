Севастополь призвали закрыть «на жесткий карантин»

Депутат Законодательного собрания Севастополя Евгений Дубовик обратился к руководству законодательного органа с просьбой временно ограничить въезд в город с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом говорится в обращении Дубовика к председателю Заксобрания Владимиру Немцеву, которое опубликовано на странице депутата в Facebook .

В целях защиты жителей города от массового распространения инфекции прошу вас на заседании оперативного штаба… внести предложение о временном ограничении въезда в город Севастополь и введения жесткого карантина, – сказано в документе.

По мнению депутата, «бесконтрольное прибытие иногородних граждан создает угрозу распространения коронавирусной инфекции».

Только своевременные и жесткие меры позволят сдержать стремительное распространение вируса, – уверяет Дубовик.

В СМИ уже появился устный ответ спикера Заксобрания на такой призыв.