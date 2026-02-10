Прямо сейчас:
Севастополь: внести сведения в реестр легковых такси города можно через Госуслуги

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:28 10.02.2026

Услуга позволяет получить разрешение на деятельность по перевозке пассажиров, подать заявление на изменение сведений, их исключение или получить выписку из реестра легковых такси. С начала года севастопольцами подано свыше 130 заявлений, из которых 74 % — в электронном виде.

Реестр необходим для контроля за работой таксистов. Кроме того, это гарантия безопасности для пассажиров. Разрешение могут получить юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Рост числа электронных обращений подтверждает удобство подачи заявлений через портал. Решение принимается в течение одного рабочего дня, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела развития инфраструктуры электронного правительства Владимира Заячникова.

Чтобы получить государственную услугу, необходимо:

1. Иметь подтвержденную учетную запись;
2. Заполнить электронную форму заявления по ссылке;
3. Дождаться ответа ведомства.

Предоставление государственной услуги в электронном виде осуществляется в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

