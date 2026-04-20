В Севастополе поднимут стоимость проезда в общественном транспорте
фото: Евгения Щербакова, источник - "Севастопольская газета"

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:38 20.04.2026

Стоимость проезда в общественном транспорте вырастет с 25 апреля. Об этом 17 апреля на заседании правительства Севастополя сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

За разовую поездку в общественном транспорте, сообщает «Севастопольская газета», придется заплатить 35 рублей при оплате банковской картой, смартфоном или картой ЕГКС. При оплате наличными разовый проезд обойдется в 40 рублей. Соответствующий приказ уже опубликован на сайте городского управления по тарифам.

В то же время, для льготных категорий граждан ничего не поменяется, они как ездили бесплатно, так и продолжат это делать. Стоимость их проезд компенсируется дотациями из городского бюджета.

Хотелось бы отметить, что у нас тарифы все-таки самые низкие по Южному федеральному округу: в Краснодарском крае – 55 рублей, в Ростовской области – 48, в Астраханской области – 51 рубль. Наши соседи – Крым — с 10 апреля также изменили тарифы, — отметил С.Таматаев.

Свои и не свои

Заслушав сообщение директора департамента, губернатор в очередной раз задал ему вопрос о разработке схемы регулирования платы за проезд резидентов и нерезидентов города. По его мнению, решить этот вопрос особенно важно накануне курортного сезона.

В ответ С.Таматаев сказал, что у него и замгубернатора Павла Иено есть предложение, связанное с выпуском карты жителя Севастополя. Об этой своей идее он пообещал доложить губернатору отдельно.

Там должна быть какая-то цифровая дифференциация. С коллегами еще раз поработайте. Чтобы резиденты пользовались максимальной льготной составляющей бюджета, а нерезиденты платили бы экономически обоснованные тарифы. Потому что сейчас они далеко не экономически обоснованные, даже при сегодняшнем увеличении, — обратился глава города к другому своему заместителю Максиму Ковалеву, поручив ему включить в процесс департамент цифрового развития.

источник: «Севастопольская газета»

