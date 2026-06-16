В Севастополе общественный транспорт будет курсировать во время тревоги

Маршрутки и троллейбусы не будут останавливаться во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято во вторник на аппаратном совещании в правительстве города. На текущей неделе утвердят регламенты для водителей и приступят к их реализации. По словам губернатора, нормативно-правовые документы также определят меры для усиления безопасности пассажиров.

На оперативном штабе обсудили возможность продолжения работы общественного транспорта во время тревоги. Соответствующее решение принято, — сказал губернатор Михаил Развожаев.

До этого в Севастополе во время воздушной тревоги общественный наземный и морской транспорт останавливался на ближайших остановках или в «карманах», чтобы пассажиры могли выйти и проследовать в ближайшее укрытие.

источник: РИА Новости Крым

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