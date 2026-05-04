В преддверии летнего сезона в Севастополе усиливают контроль маршрутов общественного транспорта

Департамент транспорта регулярно проводит проверку работы общественного транспорта. За вторую половину апреля соблюдение расписания проверяли на автобусных маршрутах № 16, 4, 110, 112, 102, 23, 28, 85 и 400, а также на троллейбусном маршруте № 1.

По результатам проверки были выявлены нарушения в работе маршрутов № 4, 23, 112, 110 и 400, а также неудовлетворительное санитарное состояние транспорта зафиксировали на автобусе, работающем на маршруте № 102.

В отношении предприятий-перевозчиков были вынесены предписания. Проверяем, насколько они исправили ситуацию. Сейчас в преддверии туристического сезона особое внимание уделяем маршрутам, которые идут к местам притяжения туристов. В данном случае маршрут № 400 идет к Парку Победы. По результатам утренней проверки было выявлено небольшое отклонение одного автобуса на 7 минут. У них в это время интервал движения должен составлять 10–15 минут, а по факту один из интервалов составил 22 минуты. Все материалы направим нашему подведомственному предприятию ГКУ «Дирекция» как заказчику перевозок для принятия мер реагирования, – рассказала начальник управления транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Марина Иванова.

В случае нарушения расписания предприятия-перевозчики привлекаются к штрафным санкциям. В свою очередь перевозчик должен проводить разъяснительную работу с водительским составом и диспетчерами.

Напомним, контроль за соблюдением расписания движения транспорта по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева проводят на регулярной основе. Сотрудники департамента транспорта и ГКУ «Дирекция» выезжают на мониторинг по всем маршрутам, основываясь на поступающие обращения граждан.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя