Севастополь вошел в десятку самых комфортных для жизни городов России

Симферополь в ТОП не попал, но оказался самым мирным городом.

Севастополь вошел в ТОП-10 городов России, в которых качество жизни признано самым высоким по итогам 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные специалистов Финансового университета при Правительстве РФ.

Исследование проводилось на протяжении всего 2020 года. В нем участвовали города с населением более 250 тысяч человек. Отмечается, что в каждом из городов было опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль. При оценке качества жизни учитывались следующие факторы: распространенность деструктивного поведения населения (бытового насилия и бытового травматизма), конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями, интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям), склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг, состояние инфраструктуры, а также качество городского управления.

В первой пятерке по качеству жизни оказались Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань. Места с 6 по 10 заняли Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.

Если говорить о конкретных показателях, то Севастополь оказался одним из лучших в следующих категориях: города с наименьш­ей конфликтностью со­циальной среды, состояние медицины, отношение к культурным ценностям. А вот с транспортом, пробками на дорогах, условиями ведения бизнеса в городе-Герое — «средне». Интересно, что Симферополь в ТОП-10 по качеству жизни не вошел, но в рейтинге «отметился», причем с хорошей, мирной стороны – в крымской столице (как, к слову, и в Грозном) насел­ение меньше всего конфликтует с местными влас­тями.