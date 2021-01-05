Севастополь вошел в десятку самых комфортных для жизни городов России

Симферополь в ТОП не попал, но оказался самым мирным городом.
Севастополь вошел в ТОП-10 городов России, в которых качество жизни признано самым высоким по итогам 2020 года. Об этом
Исследование проводилось на протяжении всего 2020 года. В нем участвовали города с населением более 250 тысяч человек. Отмечается, что в каждом из городов было опрошено не менее 700 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль. При оценке качества жизни учитывались следующие факторы: распространенность деструктивного поведения населения (бытового насилия и бытового травматизма), конфликтность социальных отношений, включая обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми компаниями, интерес к культурным ценностям (театрам, выставкам, музеям), склонность к миграции в поисках лучшей жизни, уровень дохода населения, отражаемый через интерес к приобретению различных товаров и услуг, состояние инфраструктуры, а также качество городского управления.
В первой пятерке по качеству жизни оказались Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Калуга, Казань. Места с 6 по 10 заняли Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград и Набережные Челны.
Если говорить о конкретных показателях, то Севастополь оказался одним из лучших в следующих категориях: города с наименьшей конфликтностью социальной среды, состояние медицины, отношение к культурным ценностям. А вот с транспортом, пробками на дорогах, условиями ведения бизнеса в городе-Герое — «средне». Интересно, что Симферополь в ТОП-10 по качеству жизни не вошел, но в рейтинге «отметился», причем с хорошей, мирной стороны – в крымской столице (как, к слову, и в Грозном) население меньше всего конфликтует с местными властями.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..