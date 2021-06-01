Севастопольцы пытались дать взятку сотрудникам ГИБДД. «Помогали сдавать» экзамен на права

Нахимовский районный суд вынес приговор в отношении двух жителей Севастополя (1958 г.р. и 1982 г.р.) за совершение посредничества в даче взятки по поручению лиц, желающих положительно сдать квалификационный экзамен на право управления автомототранспортными средствами, путем передачи денежных средств должностным лицам межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по г.Севастополю.

Действия осужденных квалифицированы по ч. 2 ст. 291.1 УК Российской Федерации (посредничество во взяточничестве). Кроме того, действия одного из лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину. Установлено, что подсудимые в период времени с августа 2017 года по август 2019 года, неоднократно получали денежные средства в размере от 30 тыс. до 70 тыс. рублей от граждан, обратившихся к ним с просьбой оказать содействие в положительной сдаче экзамена по первоначальным навыкам управления автомототранспортными средствами и экзамена по управлению транспортными средствами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Далее часть полученных денежных средств передавалась должностному лицу государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по г. Севастополю в виде взятки и предназначались для дальнейшей их передачи должностному лицу МРЭО ГИБДД УМВД России по г. Севастополю.

При совершении одного из преступлений подсудимые были задержаны сотрудниками Службы в г. Севастополе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Кроме того, полученные от одного из лиц денежные средства в виде взятки должностным лицам ГИБДД УМВД России по г. Севастополю подсудимый 1958 г.р. присвоил себе.

Уголовное дело расследовано Севастопольским межрайонным следственным отделом Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Приговором суда, осужденным по совокупности преступлений, назначено наказание в виде 3 и 4 лет лишения свободы условно, с испытательными сроками 2,5 и 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ГИБДД УМВД России по г. Севастополю находится в производстве Гагаринского районного суда.