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Севастополец после шторма на пляже обнаружил мину
фото: ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Республике Крым и Севастополю

Севастополец после шторма на пляже обнаружил мину

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:10 28.11.2023

После мощного шторма, который обрушился на Севастополь в ночь на 27 ноября, мужчина обнаружил на берегу морскую мину и сразу позвонил в Росгвардию.

Бойцы севастопольского ОМОН Росгвардии в кратчайшие сроки прибыли на один из городских пляжей и провели обследование. Было установлено, что найдена морская реактивно-всплывающая мина. Она оказалась учебной и не представляла опасности, — сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии России по Крыму и Севастополю.

Росгвардейцы передали боеприпас специалистам Черноморского флота ВМФ России.

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источник: «Севастопольская газета»

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