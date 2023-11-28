Севастополец после шторма на пляже обнаружил мину

Бойцы севастопольского ОМОН Росгвардии в кратчайшие сроки прибыли на один из городских пляжей и провели обследование. Было установлено, что найдена морская реактивно-всплывающая мина. Она оказалась учебной и не представляла опасности, — сообщили в пресс-службе ГУ Федеральной службы войск нацгвардии России по Крыму и Севастополю.