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Севастополец устроил в парикмахерской «показ» татуировок с нацистской символикой
фото: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

Севастополец устроил в парикмахерской «показ» татуировок с нацистской символикой

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 18:47 28.02.2024

В центре Севастополя сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия хулигана, продемонстрировавшего в общественном месте татуировки с запрещенной в России символикой.

Предположительно, нетрезвый мужчина устроил скандал в одной из парикмахерских Ленинского района. Сначала он с применением нецензурной лексики угрожал персоналу, затем снял с себя верхнюю одежду и стал демонстрировать многочисленные татуировки. Некоторые из них содержали нацистскую символику, запрещенную в России. Со слов сотрудниц салона, демонстрация подобных изображений в городе-герое, настолько возмутила женщин, что одна из них схватила швабру, чтобы выгнать хулигана из заведения, а вторая вызвала правоохранителей, — цитирует пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь). 

С применением спецсредств рогвардейцы доставили буйного гражданина в отдел полиции. Им оказался 44-летний уроженец Свердловской области, ранее неоднократно судимый и находившийся в федеральном розыске.

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источник: пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь)

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Росгвардия в Севастополе
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