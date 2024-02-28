Севастополец устроил в парикмахерской «показ» татуировок с нацистской символикой

В центре Севастополя сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии пресекли противоправные действия хулигана, продемонстрировавшего в общественном месте татуировки с запрещенной в России символикой.

Предположительно, нетрезвый мужчина устроил скандал в одной из парикмахерских Ленинского района. Сначала он с применением нецензурной лексики угрожал персоналу, затем снял с себя верхнюю одежду и стал демонстрировать многочисленные татуировки. Некоторые из них содержали нацистскую символику, запрещенную в России. Со слов сотрудниц салона, демонстрация подобных изображений в городе-герое, настолько возмутила женщин, что одна из них схватила швабру, чтобы выгнать хулигана из заведения, а вторая вызвала правоохранителей, — цитирует пресс-служба Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (г Севастополь).