Севастопольская городская больница №4 отмечает юбилей — 80 лет с момента создания

Городской больнице № 4 исполнилось 80 лет. Сегодня в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому юбилею. Сотрудников и ветеранов больницы поздравил с праздником губернатор Михаил Развожаев.
У больницы славная послевоенная история, и сегодня это одно из значимых наших лечебных учреждений города. Более 50 тысяч человек — а именно столько пациентов на Северной стороне — это огромная нагрузка и ответственность, с которой вы замечательно справляетесь, — обратился губернатор к медицинским работникам.
Он напомнил, что профессия медработника — это, помимо ответственности за пациентов, еще и сложный график: медики на посту и в праздники, и в выходные. И они совершают подвиги — так, 23 июня во время атаки ВСУ на Учкуевке, именно врачи, медсестры, рентгенлаборанты и санитары 4-й больницы первыми пришли на помощь пострадавшим.
Губернатор подчеркнул в своем выступлении, что правительство Севастополя прорабатывает вопрос строительства полноценной больницы на Северной стороне.
В больнице трудятся более 500 человек, и тысячи пациентов каждый день приходят к докторам на приём. Конечно, наша главная задача сегодня — привести в больницу в порядок, мы этот вопрос сейчас прорабатываем с Департаментом здравоохранения и администрацией учреждения. Мы все понимаем, что на Северной стороне нужна полноценная больница — с учетом развития района и города в целом — и будем эту задачу обязательно реализовывать. Этот вопрос держу на личном контроле, так же, как и завершение капитального ремонта больницы, — подчеркнул Михаил Развожаев.
Глава города вручил награды сотрудникам больницы и памятные подарки ветеранам, которые проработали в медицинском учреждении от 25 до 60 лет. Зал аплодировал ветеранам стоя.
Сотрудников больницы поздравили председатель комитета Законодательного Собрания по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин и сенатор Совета Федерации Лариса Мельник.
За большой вклад в оказание медицинской помощи населению Благодарность Губернатора города Севастополя объявлена коллективу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4».
За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство Почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:
- Бовина Наталия Анатольевна, медицинская сестра (врача-невролога) поликлиники для детского населения;
- Ефимова Таисия Афанасьевна, медицинская сестра участковая поликлиники для взрослого населения;
- Жидиляева Татьяна Валентиновна, медицинская сестра палатная (постовая) терапевтического отделения;
- Качкур Елена Ивановна, медицинский статистик информационно-аналитического отдела;
- Корзун Лилия Владимировна, медицинская сестра стоматологического отделения;
- Культенко Татьяна Сергеевна, медицинская сестра (врача по функциональной диагностике) кабинета функциональной диагностики;
- Потапова Александра Юрьевна, медицинский регистратор поликлиники для взрослого населения.
За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм Благодарностью Губернатора города Севастополя поощрены:
- Антонова Ирина Ивановна, медицинская сестра по физиотерапии физиотерапевтического отделения;
- Буслова Галина Сергеевна, врач-педиатр (дошкольных образовательных организаций) отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях;
- Дьяченко Светлана Степановна, младшая медицинская сестра по уходу за больными гинекологического отделения;
- Кочеткова Надежда Михайловна, младшая медицинская сестра по уходу за больными хирургического отделения;
- Науменко Анна Георгиевна, медицинская сестра отделения медицинской профилактики для взрослых;
- Яцкая Вера Петровна, медицинская сестра приемного отделения.
Памятные подарки получили ветераны, которые создавали медицинскую службу на Северной стороне, оказывали квалифицированную медицинскую помощь, дарили тепло и заботу взрослому и детскому населению и много лет проработали в городской больнице № 4:
- Костенко Мария Анисимовна, с 1949 г. по 2009 год, 60 лет работала в городской больнице №4. Начала трудовой стаж с должности врача-терапевта, затем — заведующим амбулаторией, заведующим поликлиникой, заместителем главного врача по лечебной работе, 19 лет работала главным врачом больницы №4. Участник Великой Отечественной Войны, награждена Орденом Трудового Красного знамени, заслуженный врач УССР.
- Холод Елена Петровна, 38 лет работала в городской больнице №4. Вначале — операционной медицинской сестрой, старшей медицинской сестрой хирургического отделения, главной медицинской сестрой. Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации.
- Анискова Валентина Николаевна, проработала в больнице 43 года, в должности медицинского регистратора затем — в должности младшей медицинской сестры по уходу за больными терапевтического отделения.
- Бажан Лариса Ивановна, главной медицинской сестрой проработала в больнице более 44 лет. Справедливая и мудрая наставница для нескольких поколений медицинских сестер.
- Бойко Анна Ивановна, медицинская сестра палатная терапевтического отделения, проработала в одной должности более 25 лет, активно участвовала в жизни отделения и больницы.
- Боронина Валентина Александровна, врач-терапевт участковый, более 40 лет отработала на сельском терапевтическом участке — в Верхнесадовом и Фронтовом.
- Волошко Ирина Петровна, проработала в больнице в терапевтическом отделении более 35 лет, вначале — медицинской сестрой процедурной терапевтического отделения, позже — санитаркой-буфетчицей.
- Дорохова Надежда Николаевна, проработала в больнице 47 лет в должности медицинской сестры участковой на педиатрическом участке. Работала на сельском участке — в селе Андреевка и поселке Солнечном.
- Казьмина Татьяна Ивановна, заведующий терапевтическим отделением поликлиники для взрослого населения, стаж работы в учреждении — более 35 лет. Организовала работу терапевтической службы поликлиники, наставник для многих врачей.
- Карякина Маргарита Васильевна, медицинским статистиком проработала 49 лет, принимала активное участие в организации работы информационно-аналитического отделения больницы. По настоящее время продолжает участвовать в жизни своего отдела.
- Лобан Лилия Ивановна, медицинская сестра по массажу физиотерапевтического отделения, стаж работы — 45 лет, квалифицированный специалист, специализировалась на проведении массажей для детей различного возраста, включая новорожденных и детей с особыми потребностями.
- Максимова Наталья Борисовна, старшая медицинская сестра поликлиники для детского населения. Стаж работы в учреждении — 38 лет, в том числе в должности старшей медицинской сестры поликлиники для детского населения — 34 года.
- Махорина Валентина Владимировна, врач-терапевт участковый, более 40 лет оказывала медицинскую помощь жителям сел Осипенко, Орловка, Полюшко, Вишневое.
- Мельник Валентина Анатольевна, проработала в больнице более 33 лет главной медицинской сестрой, умело организовывала сестринский коллектив, вдохновляла и мотивировала сотрудников на достижение высоких результатов.
- Моисеева Надежда Васильевна, медицинская сестра поликлиники для взрослого населения, проработала в данной должности более 25 лет.
- Наумова Надежда Васильевна, медицинская сестра участковая поликлиники для взрослого населения, проработала в больнице более 30 лет.
- Петрова Наталия Ивановна, 35 лет работала заведующим поликлиники для взрослого населения. Грамотный организатор здравоохранения, ее отличает высокое трудолюбие, полная самоотдача в работе, внимание, чуткость, отзывчивость.
- Спасская Мария Васильевна, проработала фельдшером в больнице 44 года, большую часть этого времени — на сельском участке, оказывая медицинскую помощь населению сел Осипенко, Вишневое, Орловка. В сентябре 2024 года вернулась на работу на должность заведующего ФАП-фельдшера в Вишневое.
- Филюгина Алла Ильинична, медицинская сестра постовая гинекологического отделения, стаж работы по специальности — 43 года, в больнице отработала 39 лет.
- Цыцарева Валентина Владимировна, 53 года работала в городской больнице № 4 медицинской сестрой поликлиники для детского населения, медицинской сестрой врача-невролога поликлиники для детского населения.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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