Севастопольская городская больница №4 отмечает юбилей — 80 лет с момента создания

Городской больнице № 4 исполнилось 80 лет. Сегодня в Севастопольском центре культуры и искусств состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому юбилею. Сотрудников и ветеранов больницы поздравил с праздником губернатор Михаил Развожаев.

У больницы славная послевоенная история, и сегодня это одно из значимых наших лечебных учреждений города. Более 50 тысяч человек — а именно столько пациентов на Северной стороне — это огромная нагрузка и ответственность, с которой вы замечательно справляетесь, — обратился губернатор к медицинским работникам.

Он напомнил, что профессия медработника — это, помимо ответственности за пациентов, еще и сложный график: медики на посту и в праздники, и в выходные. И они совершают подвиги — так, 23 июня во время атаки ВСУ на Учкуевке, именно врачи, медсестры, рентгенлаборанты и санитары 4-й больницы первыми пришли на помощь пострадавшим.

Губернатор подчеркнул в своем выступлении, что правительство Севастополя прорабатывает вопрос строительства полноценной больницы на Северной стороне.

В больнице трудятся более 500 человек, и тысячи пациентов каждый день приходят к докторам на приём. Конечно, наша главная задача сегодня — привести в больницу в порядок, мы этот вопрос сейчас прорабатываем с Департаментом здравоохранения и администрацией учреждения. Мы все понимаем, что на Северной стороне нужна полноценная больница — с учетом развития района и города в целом — и будем эту задачу обязательно реализовывать. Этот вопрос держу на личном контроле, так же, как и завершение капитального ремонта больницы, — подчеркнул Михаил Развожаев.

Глава города вручил награды сотрудникам больницы и памятные подарки ветеранам, которые проработали в медицинском учреждении от 25 до 60 лет. Зал аплодировал ветеранам стоя.

Сотрудников больницы поздравили председатель комитета Законодательного Собрания по здравоохранению, социальной политике и поддержке семьи Александр Кулагин и сенатор Совета Федерации Лариса Мельник.

За большой вклад в оказание медицинской помощи населению Благодарность Губернатора города Севастополя объявлена коллективу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя «Городская больница № 4».

За добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство Почетной грамотой Правительства Севастополя награждены: