Севастопольские депутаты обратятся в Правительство РФ с предложением о выплате на детей 16-18 лет

Севастопольские депутаты приняли решение обратиться к руководству страны с инициативой расширить возраст детей, на которых родители получают единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Авторами документа выступили депутаты Заксобрания Севастополя Василий Пархоменко, Сергей Борисов, Роман Кияшко.

Один из авторов предложения, вице-спикер парламента Василий Пархоменко, в ходе пленарного заседания напомнил коллегам, что после введения ограничительных мер на территории Российской федерации, приостановилась деятельность большинства организаций.

Меры по предотвращению распространения коронавируса привели к сокращению доходов населения и, как следствие, падению их жизненного уровня. Данные экономические трудности в большей степени ударили по семьям, имеющим детей. Значительная часть населения осталась без работы, а содержание, образование и воспитание детей постоянно требует финансовой поддержки. Президентом и Правительством Российской Федерации принимаются меры по поддержке экономики, социальной сферы, в частности по поддержке семей, имеющих детей, — сказал депутат.

Василий Пархоменко напомнил, что выплаты положены на ребенка до 16 лет, тогда как совершеннолетие в России наступает с 18 лет.

Совершенно очевидно, что до наступления совершеннолетия все обязанности по содержанию и воспитанию ребенка ложатся на плечи родителей. Из категории, попадающих под выплаты, явно выпали ребята в возрасте от 16 до 18 лет. И де-юро, и де-факто дети в этом возрасте не могут принести в семейный бюджет какие-либо доходы. Соответственно, финансовая поддержка семьям, имеющим детей старше 16 и до 18 лет, как минимум крайне важна, а подчас критически необходима, — пояснил парламентарий.

Вице-спикер указал, что с учетом указанной возрастной категории затраты на выплаты увеличатся в среднем не 10-15%.

Депутаты согласились с коллегами, что возрастные границы детей, на которых положены выплаты, следует расширить до 18 лет и единогласно поддержали проект постановления.

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.