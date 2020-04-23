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Севастопольские депутаты приняли закон об освобождении арендодателей от налогов на имущество и землю

Севастопольские депутаты приняли закон об освобождении арендодателей от налогов на имущество и землю

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:07 23.04.2020

Севастопольские депутаты на очередном пленарном заседании Заксобрания рассмотрели проект местного закона «О внесении изменений в отдельные законы города Севастополя о налогах».

Документом устанавливаются налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налогов на имущество и землю на период с 1 апреля по 30 июня 2020 года для тех арендодателей собственников, которые снизили арендную плату не менее чем на 50%. При этом договор между арендодателем и арендатором должен быть заключён до 1 марта 2020 года и не должен быть расторгнут до 30 июня 2020 года.

Законопроект был разработан правительством Севастополя при участии Заксобрания. Документ поддержан всеми депутатами и принят в двух чтениях единогласно.

Севастопольские депутаты приняли закон об освобождении арендодателей от налогов на имущество и землю

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.

Севастопольские депутаты приняли закон об освобождении арендодателей от налогов на имущество и землю

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