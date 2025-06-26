Севастопольские пляжи безопасны для купания — губернатор города Михаил Развожаев

Все пляжи безопасны. Те 20 с лишним пляжей, которые в Севастополе считаются официальными, все проверены, к ним никаких претензий нет, – подчеркнул губернатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что состояние морской воды на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего пострадали территории Краснодарского края и Крымского полуострова. В Крыму с ситуацией справились до курортного сезона, профильные структуры проверили пляжи и разрешили купаться на них. В Анапе ситуация сложнее, там продолжают ликвидацию ЧС.

источник: РИА Новости Крым