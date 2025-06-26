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Севастопольские пляжи безопасны для купания - губернатор города Михаил Развожаев
фото: pikist.com

Севастопольские пляжи безопасны для купания — губернатор города Михаил Развожаев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:36 26.06.2025

Роспотребнадзор не обнаружил следов мазута на побережье Черного моря в Севастополе. Об этом РИА Новости сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все пляжи проверены специалистами, ни на одном не зафиксировано превышение норм предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Более того, было проведено дополнительное обследование дна водолазами.

Все пляжи безопасны. Те 20 с лишним пляжей, которые в Севастополе считаются официальными, все проверены, к ним никаких претензий нет, – подчеркнул губернатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что состояние морской воды на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.

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15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего пострадали территории Краснодарского края и Крымского полуострова. В Крыму с ситуацией справились до курортного сезона, профильные структуры проверили пляжи и разрешили купаться на них. В Анапе ситуация сложнее, там продолжают ликвидацию ЧС.

источник: РИА Новости Крым

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