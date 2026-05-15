Севастопольские пляжи готовят к купальному сезону
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 14:33 15.05.2026

В городе операторы активно готовят пляжи к купальному сезону: каждый уже заключил договоры на лабораторные исследования почвы и воды, а на большей части водолазы проверили дно.

Работа ведется в плановом порядке. Помимо ежедневной санитарной очистки пляжей операторы косят траву, где это необходимо, обновляют инфраструктуру. Большинство операторов заключили договоры на обучение матросов-спасателей, и около 60% уже подали декларации в ГИМС МЧС России, — рассказал заместитель начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Артур Умаров.

Например, на пляже «Нахимовец» оператор завершил проверку систем водоснабжения, канализации и электросетей; здесь уже покрашены теневые навесы, раздевалки и душевые, а на всей протяженности пляжа установлены две основные и одна дополнительная спасательная вышка. Безопасность отдыхающих будут обеспечивать 10 спасателей.

Повторный мониторинг качества воды и песка, а также обследование береговой линии запланированы на конец мая — перед самым стартом купального сезона.

Напомним, что открытие и продолжительность купального сезона ежегодно определяется постановлением Правительства Севастополя. В прошлом году сезон стартовал 15 июня и по решению губернатора был продлен до 15 октября.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

