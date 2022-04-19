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Севастопольские приставы взыскали порядка 1 миллиона рублей заработной платы

Севастопольские приставы взыскали порядка 1 миллиона рублей заработной платы

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:58 19.04.2022

Судебные приставы Севастополя взыскали более миллиона рублей заработной платы в пользу работников предприятия.

В Межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Севастополю было возбуждено 6 исполнительных производства о взыскании заработной платы в отношении общества с ограниченной ответственностью в пользу ряда взыскателей. Организация в соответствии с решениями суда была обязана выплатить в пользу своих сотрудников задолженности по оплате труда. В рамках принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника-предприятия, а также предупредили руководство организации о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), — сообщили в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

В результате принятых мер судебного пристава предприятие – должник выплатило задолженность в полном объеме. Трудовые права шестерых севастопольцев восстановлены, а исполнительные производства окончены.

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