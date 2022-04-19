Севастопольские приставы взыскали порядка 1 миллиона рублей заработной платы

Судебные приставы Севастополя взыскали более миллиона рублей заработной платы в пользу работников предприятия.

В Межрайонном отделении судебных приставов УФССП России по Севастополю было возбуждено 6 исполнительных производства о взыскании заработной платы в отношении общества с ограниченной ответственностью в пользу ряда взыскателей. Организация в соответствии с решениями суда была обязана выплатить в пользу своих сотрудников задолженности по оплате труда. В рамках принудительного исполнения судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника-предприятия, а также предупредили руководство организации о возможной уголовной ответственности по статье 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), — сообщили в пресс-службе УФССП России по Севастополю.