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Севастопольские врачи вернули к жизни ребёнка
Фото: sev.gov.ru

Севастопольские врачи вернули к жизни ребёнка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:32 09.09.2020

Врачи севастопольской городской больницы № 5 вернули к жизни ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

История – поучительная. Женщина с сыном в возрасте года и восьми месяцев приехали в Севастополь на отдых. На территории, где они находились, расположены искусственные пруды. Мальчик упал в воду и начал тонуть.

Сына быстро вытащили из воды, он не дышал. Срочно вызвали скорую помощь и параллельно делали искусственное дыхание, массаж сердца. Ребенок задышал, мы думали, что это победа, но по приезду в больницу врачи объяснили, что малыш впал в кому второй степени, — говорится в сообщении.

Главный врач городской больницы № 5 Елена Большакова рассказывает:

Наш врач анестезиолог-реаниматолог Марина Фабировская, которая приняла ребенка, как только его доставили к нам, проявила настоящее профессиональное мастерство. Мальчик находился в очень тяжелом состоянии. Тот факт, что сегодня он здоров и реабилитирован на 100%, — подтверждение слаженной, качественной работы всего медицинского персонала отделения анестезиологии и реанимации пятой городской больницы.  

Здоровье и жизнь ребенка спасал и исполняющий обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации Рустам Гарипов, ухаживала за ним старшая медсестра отделения Любовь Курочкина. Сейчас мальчика готовят к выписке, он чувствует себя хорошо.

Севастопольские врачи вернули к жизни ребёнка

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