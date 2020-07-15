Севастопольский «Доброволец» будет развивать экологическое движение в Байдарской долине

Мы уже рассказывали о субботнике на берегу одного из озер живописной Байдаоской долины под Севастополем. Севастопольский «Доброволец» объединил инициативных, неравнодушных граждан, местных жителей, общественников. Экодесант на Муловском озере не только мусор за «свиньями» убрал, но и памятки оставил о том, как надо по-человечески отдыхать «на природе».

В красивом месте, в нескольких метрах от берега Муловского озера образовалась мусорная свалка внушительных размеров. Здесь находится популярное место отдыха, но, к сожалению, несознательные отдыхающие не убирают за собой. Мы заказали машину для вывоза мусора, купили мешки, приехали на место и всего за час убрали свалку, — рассказал о субботнике лидер «Добровольца», депутат Совета Балаклавскго МО Дмитрий Голиков.

По его словам, Общественное Движение «Доброволец» будет и впредь активно развивать и поддерживать экологическое движение в Байдарской долине.

Мы будем собирать информацию о стихийных свалках и по мере возможности выезжать на субботники. Люди уже звонят, сообщают о местах, где неплохо было бы провести субботник, они готовы поддержать нашу инициативу. Постепенно это перерастет в экологическое движение, — надеется Дмитрий Голиков.