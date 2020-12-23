Севастопольский «Доброволец» и его единомышленники помогли инвалиду-колясочнику

О хороших делах надо говорить. Хотя бы, чтобы напоминать о нерешенных социальных проблемах, о том, что рядом живут люди, которым нужна помощь, о том, что творить добро – не та уж и сложно. Общественное Движение «Доброволец» объединяет таких неравнодушных, активных, деятельных горожан. Сообща удается многое. Вот недавняя история.

Севастопольский инвалид-колясочник Александр (об «эпопее» с его коляской — ЗДЕСЬ) теперь не чувствует себя в заточении четырех стен. Новая коляска с электроприводом, в прямом смысле, расширяет горизонты, то есть маршруты его прогулок (без нее «маршрут» ограничивался несколькими квадратными метрами квартиры).

Сегодня с 9 утра объездил весь город. Домой приехал в 19 часов. Как замечательно, когда покупаешь, что тебе нравится, а не то, что осталось. Перед покупкой можно самому посмотреть, потрогать. Всю дорогу голова не опускалась. Столько изменений особенно на Большой Морской, аж шея болит. Спасибо Вам всем. Вы творите чудеса, — из записи на странице Саши в соцсети.

А чудес никаких нет. Актив «Добровольца», лидер общественной организации инвалидов Андрей Фомин и неравнодушные спонсоры просто сдержали свое слово.

Благодаря спонсорской помощи Нины Удод и автосалона» Авто-Люкс» помочь инвалиду получилось очень быстро. Не устаю повторять, что, когда мы с нашими единомышленниками объединяемся, результат наших усилий преумножается многократно! Коляска с пультом и электроприводом — механизм непростой, поэтому её подготовка и настройка заняли некоторое время, и вот… состоялось торжественное вручение, — отметил Андрей Фомин.

Общественники надеются, что новое «транспортное средство» прослужит Александру верой и правдой долгое время.

Сашина жизнь, к огромному сожалению, навсегда связана с инвалидной коляской… Не так давно, негодяи ограбили этого парня — забрали коляску… Благодаря добрым людям, парень получил новую и ещё лучше предыдущей… Саша, мы всегда рядом, — заметил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Все социальные проекты севастопольского «Добровольца» направлены на оказание конкретной помощи людям. Но важно и другое – умение объединить неравнодушных для достижения нужного полноценного результата. И решение проблемы мобильности инвалида – молодого человека – в этом списке доброе и важное дело.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».