Международный день инвалидов. Как сделать его особенным, знает севастопольский «Доброволец»

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций еще 14 октября 1992 года. В нашем обществе подход к тематике, связанной с инвалидами, их проблемами, социальной защитой менялся не раз: от замалчивания до повсеместных «сердечек» в соцсетях, от стандартного «денег нет» до государственных программ соцподдержки, от разовых акций до масштабных программ реабилитации и вовлечения в «нормальную жизнь» людей с ограниченными возможностями.

Отметим, что согласно международной конвенции, к инвалидам относятся «лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими«.

По информации ООН, в этом году глобальный кризис COVID-19 обнажил масштабы существующего в мире неравенства и отчуждения. Так что разовыми акциями и декларированием, «право имеете» решить эти проблемы непросто. Но можно. При одном условии: заниматься такой поддержкой постоянно, оказывать помощь каждому, начинать с малого и вполне конкретного.

Севастопольской Общественное Движение «Доброволец» тему помощи инвалидам ведет планомерно. Вот недавние жизненные истории из практики активистов-общественников: читать здесь. И это не «мелочи», ведь та же коляска возвращает инвалидам возможность передвижения, прогулок, веру в доброту, в конце концов.

Кто вспоминает инвалидов раз в год — 3 декабря, и поставил статус у себя на страничке — уже хорошо. Люди с инвалидностью не в параллельном мире, они — часть нашего общества. И инвалиды должны чувствовать это. А сегодня такой день, когда можно их очередной раз поддержать-позвонить, поговорить, поделиться тёплом. Словом, делом, быть рядом всегда! Помогать в меру сил людям, которым однозначно сложнее жить, чем нам. Так получилось, что именно в этот день — 3 декабря отправилась из Москвы новенькая коляска для нашего Александра (ред. – история парня — ЗДЕСЬ). Мы сделали это! Благодаря хорошим людям, с которыми в ближайшие дни поедем к Сане вручать коляску. Хорошая новость в День инвалидов, — рассказала сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.

Коляска с электроприводом — на фото.

Общественники говорят: для севастопольского «Добровольца» сегодняшний день — очередной повод напомнить инвалидам, что они не одиноки, помощь рядом, она обязательно дойдет до адресатов.

Помогали, помогаем и будем помогать. Специальный день нам для этого не нужен, — отметил лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

По его словам, даже в непростые времена важно держать сердца открытыми, ведь вокруг так много людей, которые ждут не просто помощи, а участия, сердечного тепла.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».