Севастопольский «Доброволец» помогает юным спортсменам

В рамках расширения работы программы «Поддержка спорта» Общественного Движения «Доброволец» состоялось вручение именных сертификатов юным спортсменам боксёрского клуба «Фиолент» (президент — Олег Надёжин). Как сообщает пресс-служба «Добровольца», лидер общественников Дмитрий Голиков в день финала первенства Севастополя по боксу среди юниоров (спортсменов 2002-2003 годов рождения) вручил пять таких денежных сертификатов.

С 2006 года, став Президентом Севастопольской федерации бокса, я ввел карточную систему обеспечения продуктами питания спортсменов, отмеченных своими тренерами. Около десятка ребятишек каждый месяц получали продовольственную поддержку. Тренеры получали возможность стимулировать к занятию спортом своих воспитанников, поддерживать малоимущие семьи. Создав «Доброволец», систематизировав нашу общественную деятельность, объединив и привлекая к этой работе имущих и неравнодушных людей, мы получили возможность расширять наши программы! Сегодня мы вручили подопечным моего друга, Президента боксерского клуба «Фиолент» Олега Надежина сертификаты на питание на весь 2020 год. Недавно мы побывали с той же миссией в Балаклаве, — рассказал Дмитрий Голиков.

По его словам, на сегодняшний день 10 юных боксеров получают продовольственные сертификаты.

Ранее мы сообщали о том, что проект «Поддержка спорта» будет расширяться. Как уточнил Дмитрий Голиков, через несколько дней такие же сертификаты будут вручены юным дзюдоистам. Затем очередь за Армейским рукопашным боем, футбольной командой «Стрела – «Доброволец». Программа «Поддержка спорта» — в действии.

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».