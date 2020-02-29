Севастопольский «Доброволец» провел очередной рейд по программе «Продуктовое обеспечение»

Состоялся очередной рейд по программе «Продуктовое обеспечение» Общественного Движения «Доброволец» (лидер – Дмитрий Голиков). Активисты побывали в гостях у членов организации «Особые Дети» (председатель Севастопольской общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» — Аида Менанова).

К слову, недавний визит к этим дружным семьям состоялся в январе.

Ежемесячно лично посещаем членов этой большой семьи — самой нашей дорогой и любимой организации, не перестаём восхищаться этими великими женщинами. Несмотря на то, что жизнь их объединила довольно сложным товариществом, они справляются со всем сами и имеют силы и желание помогать всем, кто в этом нуждается. Гордимся вами и любим вас! А ваши великолепные дети дарят столько добра и позитива через свои лучистые глазки, что и словами не передать. Мы всегда рядом. Спасибо за дружбу, — подчеркнула сопредседатель, координатор ОД «Доброволец» Елена Солдатова.