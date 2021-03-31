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Севастопольский «Доброволец» углубляет сотрудничество с Нахимовским районом

Севастопольский «Доброволец» углубляет сотрудничество с Нахимовским районом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:37 31.03.2021

Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» и руководство Нахимовского внутригородского муниципального округа подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии. По словам лидера «Добровольца», депутата Совета Балаклавскго МО, члена регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрия Голикова, общественники расширят свою деятельность в старейшем районе города. Впереди – несколько интересных совместных проектов. В них примут участие и спортсмены, тренеры – активисты объединения «Добровольца «Здоровые силы Севастополя».

За примерами такого сотрудничества с муниципалитетами далеко ходить не надо. Один из самых ярких – фестиваль «Крымская жара» в Байдарской долине Севастополя.

Севастопольский «Доброволец» углубляет сотрудничество с Нахимовским районом

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Севастопольский «Доброволец» углубляет сотрудничество с Нахимовским районом

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