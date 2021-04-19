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Севастопольский «Доброволец» в апреле: подготовка к праймериз и благоустройство, теплицы и хлеб

Севастопольский «Доброволец» в апреле: подготовка к праймериз и благоустройство, теплицы и хлеб

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:58 19.04.2021

Апрель не дает скучать активу севастопольского Общественного Движения «Доброволец». Впереди майское предварительное голосование, а выдвигаться на праймериз нужно уже сейчас. О важном решении лидера «Добровольца», члена регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрия Голикова мы уже сообщали. Он (имея в активе депутатский опыт работы в Балаклаве) попробует свои силы в Орлиновском МО.

Моё выдвижение по Орлиновскому муниципальному округу рассматриваю как расширение своей и нашей в общем, добровольческой деятельности, — подчеркнул Дмитрий Голиков.

Севастопольский «Доброволец» в апреле: подготовка к праймериз и благоустройство, теплицы и хлеб

Почин Дмитрия поддержали коллеги-общественники. Стало известно о пробе сил в Нахимовском МО молодого руководителя направления «Здоровые силы Севастополя» Артура Таранова.

Мои главные задачи в статусе депутата — это контороль в сфере благоустройства и ЖКХ, патриотическая и спортивная занятость молодёжи Нахимовского района, развитие инфраструктуры Корабельной стороны, — отметил Артур Таранов.

Севастопольский «Доброволец» в апреле: подготовка к праймериз и благоустройство, теплицы и хлеб

Отнюдь не политикой единой живет «Доброволец». Но, по большому счету, политика – доверие людей, реализация общественных интересов. Кто как не активисты-общественники знают об этом не понаслышке? ОД «Доброволец» продолжает реализовывать все заявленные ранее социальные проекты. Блогер Ленур Усманов встретился с Дмитрием Голиковым и узнал про эти проекты больше.

От доброго сердца и чувства милосердия Дмитрий Голиков помогает жителям Севастополя. Существует ряд социальных программ, где команда «Доброволец» помогает населению города. Бесплатная раздача хлеба, минимальные цены на товары первой необходимости, социальные наборы для малоимущих, поддержка спортсменов, бесплатная парикмахерская, бесплатная раздача одежды и многое другое, которое уже радует тысячи людей. Дмитрий Голиков планирует стать депутатом от Орлиновского муниципального округа. Пожелаем ему удачи, так как именно такие депутаты нам нужны, — подвел итог встречи Ленур Усманов.

Тем временем, общественники приняли участие в субботнике и акции ко Дню космонавтики.

Севастопольский «Доброволец» в апреле: подготовка к праймериз и благоустройство, теплицы и хлеб

А еще «Доброволец» готовится к уборке первого урожая на «Доброй ферме». Но, прежде, чем снимать огурцы, нужно провести экспертизу «на химию». Результат – налицо.

Сделали проверку качества огурца. Массовая доля нитратов — 30,4 при допустимой — не более 400, — сообщил Дмитрий Голиков.

Севастопольский «Доброволец» в апреле: подготовка к праймериз и благоустройство, теплицы и хлеб

Напомним, «Добрая ферма» создавалась как часть масштабного проекта «Настоящие продукты». Все верно – настоящие продукты нитратными быть не могут.

Севастопольский «Доброволец» в апреле: подготовка к праймериз и благоустройство, теплицы и хлеб

Фото и скриншот: страница Д.Голикова в Facebook, видео: Л.Усманов.

Севастопольский «Доброволец» в апреле: подготовка к праймериз и благоустройство, теплицы и хлеб

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