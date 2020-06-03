Севастопольский избирком готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию

Севастополь готов к голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил глава горизбиркома Сергей Даниленко. В ходе брифинга, он подчеркнул готовность избирательных комиссий к проведению общероссийского голосования 1 июля.

Таким образом, желающие выразить свою гражданскую позицию, смогут это сделать с 25 июня и до 1 июля.

На выражение своего мнения о поправках в Конституцию в досрочном формате отведено 6 дней, с 25 по 30 июня. 1 июля – основной день плебисцита. Так как во многих городах страны 24 июня будут проходить парады Победы. Чтобы не совмещать эти даты, ВЦИК скорректировал время досрочного голосования. Таким образом, на семь дней будет рассредоточен весь процесс голосования, чтобы на избирательных участках не было большого наплыва людей, — прокомментировал Сергей Даниленко.

В нормативных документах также предусмотрена более широкая возможность голосования вне помещения. Теперь кроме инвалидов и заболевших граждан, вне избирательных участков смогут проголосовать многодетные матери, члены многодетных семей, а также граждане, ухаживающие за инвалидами и больными, родители, находящиеся дома с малолетними детьми, и граждане на самоизоляции.

Граждане Российской Федерации, которые не зарегистрированы в качестве избирателей в Севастополе должны будут воспользоваться «мобильным избирателем», и переписать себя на удобный избирательный участок.

Это можно сделать как через портал Госуслуг, МФЦ, так и обратившись в территориальные избирательные комиссии, и в участковые избирательные комиссии, где за 25 дней можно переписать себя с любого участка на территории РФ, на удобный для гражданина участок голосования.

Также и севастопольцы, оказавшиеся за пределами города смогут воспользоваться данной услугой. При этом система не позволяет дублировать списки, и человек голосует только один раз, – сообщил председатель горизбиркома.

Кроме существующих в городе 180 постоянных избирательных участков, планируется открытие еще двух – в военном госпитале, и в городской больнице им. Пирогова. Все остальные лечебные учреждения там, где нет карантинных мероприятий, приписаны к постоянно действующим избирательным участкам.