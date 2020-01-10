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Севастопольский морской порт останется в собственности города «единым хозяйственным организмом»
Фото: Светлана Иванчина, http://fotokto.ru/photo/view/2175723.html

Севастопольский морской порт останется в собственности города «единым хозяйственным организмом»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:14 10.01.2020

Севастопольский морской порт не будет передан в федеральную собственность и останется в ведении города. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя у Президента Рф.

Важное для Севастополя решение было принято — мы не будем федерализировать Севастопольский морской порт. Президент поддержал сегодня министерство транспорта. Он останется в ведении города, и мы попробуем его развивать как единый хозяйственный организм, — сказал Развожаев.

Врио выразил надежду, что «порт сможет получить новый импульс развития» и станет точкой роста для экономики города благодаря запуску грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту, который запланирован на 1 июля 2020 года.

Одним из основных направлений для развития порта власти Севастополя видят организацию грузовых перевозок, в первую очередь, в Сирию. В начале 2019 года власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируется совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.

ТАСС напоминает: из-за введенных рядом стран санкций для предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров объем перевалки грузов Севморпорта сократился с почти 6 млн. тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. тонн по итогам 2018 года. Порт планировалось передать в федеральную собственность, но после смены руководства города в июле 2019 года это решение было пересмотрено. Городские власти занялись разработкой стратегии развития Севморпорта, проводится инвентаризация имущественного комплекса.

Севастопольский морской порт останется в собственности города «единым хозяйственным организмом»

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