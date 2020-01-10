Севастопольский морской порт останется в собственности города «единым хозяйственным организмом»

Севастопольский морской порт не будет передан в федеральную собственность и останется в ведении города. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя у Президента Рф.

Важное для Севастополя решение было принято — мы не будем федерализировать Севастопольский морской порт. Президент поддержал сегодня министерство транспорта. Он останется в ведении города, и мы попробуем его развивать как единый хозяйственный организм, — сказал Развожаев.

Врио выразил надежду, что «порт сможет получить новый импульс развития» и станет точкой роста для экономики города благодаря запуску грузового железнодорожного движения по Крымскому мосту, который запланирован на 1 июля 2020 года.

Одним из основных направлений для развития порта власти Севастополя видят организацию грузовых перевозок, в первую очередь, в Сирию. В начале 2019 года власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируется совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.