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Севастопольский предприниматель заплатит более 14 млн рублей за то, что нанёс вред почве
фото: пресс-служба Севприроднадзора

Севастопольский предприниматель заплатит более 14 млн рублей за то, что нанёс вред почве

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:52 27.08.2021

Арбитражный суд Севастополя в полном объеме удовлетворил иск Севприроднадзора о возмещении юридическим лицом вреда, причиненного почвам. Сумма взыскания — более 14 млн рублей.

Ранее сотрудники Севприроднадзора выявили в Гончарном несанкционированную свалку отходов строительных и ремонтных работ и грунта, образованного при проведении землеройных работ. В ходе административного расследования специалисты отобрали пробы почв. Лабораторные исследования показали превышение содержания химических веществ.  Виновное лицо привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Также Севприроднадзор направил требование о возмещении ущерба в добровольном порядке. В указанный срок ущерб не был возмещëн, поэтому ведомство обратилось в суд, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Российской Федерации запрещено складирование на земле отходов без подтверждающих документов о классе опасности или без договора купли-продажи, который подтверждает, что материал будет использован в дальнейшем. Отходы подлежат переработке или вывозу на полигон.

Если отходы имеют повышенный класс опасности, необходима лицензия на обращение с ними.

Севастопольский предприниматель заплатит более 14 млн рублей за то, что нанёс вред почве

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