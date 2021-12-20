добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Севастопольский второй роддом открыт после проведения капитального ремонта

crimeapress_news



реклама в крыму
Севастопольский второй роддом открыт после проведения капитального ремонта
Фото: sev.gov.ru

Севастопольский второй роддом открыт после проведения капитального ремонта

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:17 20.12.2021

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня побывал во втором роддоме, где завершились работы по капитальному ремонту. Медицинское учреждение готово принимать пациентов.

Сегодня всё завершено, получены необходимые документы для открытия. Завершено всё – расстановка оборудования, персонал уже весь на месте, – цитирует губернатора «Новый Севастополь».

Развожаев отметил, что, несмотря на сложности в проведении работ из-за проектных ошибок, его «результат устраивает».

Он такой, какой максимально можно было получить в здании, которое было построено в прошлом веке. Тем не менее, сегодня мы получили современный, комфортабельный родильный дом. Причём после капитального ремонта и оснащения оборудованием он повысил свой уровень, – сказал глава города.

Первый роддом при этом будет зарезервирован для рожениц с заражением коронавирусом.

Как только необходимость в таком резервировании отпадёт, сразу же приступим к ремонту, – анонсировал Развожаев.

 

Севастопольский второй роддом открыт после проведения капитального ремонта

Узнайте больше:  В Севастополе награждены победители регионального чемпионата «Ворлдскиллс Россия» - 2021

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle

С тегами:

Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.