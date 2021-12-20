Севастопольский второй роддом открыт после проведения капитального ремонта

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня побывал во втором роддоме, где завершились работы по капитальному ремонту. Медицинское учреждение готово принимать пациентов.

Сегодня всё завершено, получены необходимые документы для открытия. Завершено всё – расстановка оборудования, персонал уже весь на месте, – цитирует губернатора «Новый Севастополь» .

Развожаев отметил, что, несмотря на сложности в проведении работ из-за проектных ошибок, его «результат устраивает».

Он такой, какой максимально можно было получить в здании, которое было построено в прошлом веке. Тем не менее, сегодня мы получили современный, комфортабельный родильный дом. Причём после капитального ремонта и оснащения оборудованием он повысил свой уровень, – сказал глава города.

Первый роддом при этом будет зарезервирован для рожениц с заражением коронавирусом.

Как только необходимость в таком резервировании отпадёт, сразу же приступим к ремонту, – анонсировал Развожаев.

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