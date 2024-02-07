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Севастопольским морпехам вручили медали «За отвагу»

Севастопольским морпехам вручили медали «За отвагу»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 14:43 07.02.2024

Севастопольским морским пехотинцам Черноморского флота, в соответствии с указом Президента России, вручили медали «За отвагу». Об этом сегодня сообщило Минобороны РФ.

Медаль «За отвагу» получил за успешное выполнение задач подразделением в населенном пункте Работино. Медали и награды офицера – это заслуга его подчиненных. Благодаря действиям своих подчиненных был награжден и я, – рассказал командир роты морской пехоты с позывным «Седой».

Военнослужащие соединения морской пехоты ЧФ уже в течение нескольких месяцев успешно выполняют задачи по предназначению, не допуская возможности высадки вооруженных сил Украины на левый берег Днепра и проникновения ДРГ противника вглубь территорий новых российских регионов.

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До передислокации отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота успешно выполняла задачи в составе группировки войск на Запорожском направлении. Именно морпехи-черноморцы встретили и отражали летнее «контрнаступление» ВСУ в районе Работино.

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С тегами: Черноморский флот России

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