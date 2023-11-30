Севастопольский государственный театр оперы и балета представит премьеры трёх одноактных балетов

1 и 2 декабря 2023 года Севастопольский государственный театр оперы и балета на сцене академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского представит премьеры трёх одноактных балетов: «Комната ожидания», «Картинки с выставки», «Рахманинов. В память».

В постановках участвуют ведущие солисты балета: народная артистка России, балерина Большого театра Мария Александрова, заслуженный артист России, премьер Большого театра Семён Чудин, лауреаты международных конкурсов Ксения Рыжкова, Дмитрий Соболевский, другие артисты и учащиеся Севастопольской академии хореографии.

Мы все были очень расстроены сорванным непогодой в июле вторым гала-концертом балета и все эти месяцы обдумывали, как мы можем всё-таки компенсировать нашим зрителям и артистам встречу друг с другом. И решили сделать это еще более значимым событием – привезти в Севастополь три новых одноактных балета, которые зрители в Севастополе увидят первыми в мире! Это три разных по духу постановки, созданные нашими современниками – хореографами из двух стран: Джоной Куком (Великобритания) и Антоном Пимоновым (Россия), – рассказал заместитель директора Севастопольского театра оперы и балета, народный артист России Андрей Уваров.

Начало концерта в 18:30. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте театра.