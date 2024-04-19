Севастопольский театр оперы и балета презентует цикл концертов «Музыкальные истории»

21 мая и 23 июня Севастопольский театр оперы и балета на сцене Севастопольского центра культуры и искусств представит новый цикл вечеров камерной музыки «Музыкальные истории».

В первой «Музыкальной истории» 21 мая для зрителей выступят заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано) и многократный лауреат Международного конкурса им. П. И. Чайковского Равиль Ислямов (скрипка), ведущий — Артём Варгафтик.

23 июня к Александру Гиндину и Артёму Варгафтику присоединится народный артист Республики Башкортостан Артур Назиуллин — один из самых востребованных кларнетистов России.

В ходе концертов прозвучит музыка Чайковского, Баха, Бетховена, Шумана, Паганини, СенСанса, Франка, Вебера, Пуленка, Цфасмана и другие.

Начало концертов в 19.00. Билеты можно приобрести в кассе Севастопольского центра культуры и искусств. Зрители в возрасте от 14 до 22 лет могут приобрести билеты по Пушкинской карте.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя