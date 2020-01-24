Севастопольское отделение ВООВ «Боевое Братство» приступило к поисковой работе — 2020

Члены поискового отряда СРО ВООВ «Боевое Братство» открыли поисковый сезон. Сводный отряд продолжил поисковые работы на территории береговой батареи. В ходе работ были обнаружены останки нескольких защитников Севастополя, погибших летом 1942 года, в ходе очередного штурма города фашистами. Найдено несколько подписных личных вещей и элементов обмундирования, дающих надежду на установление имен погибших воинов.

2020 год станет продолжением той огромной работы, которую ведёт Севастопольское РО ВООВ «Боевое Братство» по увековечиванию памяти героев, павших в годы Великой отечественной войны, своей жизнью закрывших Севастополь от немецко-фашистских захватчиков. Имена огромного количества сынов Отечества известны и прославлены уже не одним поколением благодарных потомков, а сколько ещё тех, чей вклад в Великую Победу неоценим… Но о них нам напоминают только красные маки, трепещущие на севастопольских безымянных высотах, обагрённых кровью защитников Севастополя. Работа поисковых отрядов – великая миссия по возвращению из забвения имён тех, кто подарил нам сегодняшний день, возможность отдать дань памяти тем, кто покоится в нашей земле, но имён их мы не узнаем никогда. Это большая работа по сохранению памяти подвига нашего великого народа, — сообщает пресс-служба «Боевого Братства».

За всем этим стоит незаметный, но такой важный труд простых «поисковиков». В Севастопольском отделении в эту работу вовлечено большое количество членов организации, благодаря этому поиски имеют планомерный, завершённый и эффективный характер.

Как отмечает сайт севастопольской организации «Боевого Братства», началу работы в 2020 году предшествовал большой продуктивный период прошлого года, основными моментами которого стали:

Разведывательные выходы поисковой группы (второй сектор СОР), в результате которых сформировались цели и задачи, была заложена основа для нового многолетнего исследовательского проекта.

Поисковые работы в районе 10 км Балаклавского шоссе в феврале – апреле 2019 г.: отрядом поднято 5 бойцов 9 бригады морской пехоты. Обнаружена одна подписная личная вещь (увеличительная лупа). Имя бойца установлено, останки переданы родственникам.

Активное участие в организации и проведении Вахты Памяти – 2019 в Севастополе, посвящённой 75-летию освобождения Севастополя и Крымского полуострова. В ходе Вахты Памяти членами отряда обнаружены и эксгумированы 7 бойцов РККА и РККФ, найдены две подписные личные вещи (ложки).

Конец июня: в составе сводного поискового отряда – 2-х дневная экспедиция в один из высокогорных районов Ай-Петри, локализовано и обследовано место падения двух самолетов, идентифицированных как А-20 «Бостон» и предположительно ИЛ-4.

Представители отряда в июле приняли участие в поисковых экспедициях на территории республики Абхазия и Краснодарского края.

Дважды в августе-сентябре участники отряда производили двухдневные поисковые экспедиции на места расположения партизанских лагерей в горно-лесистой местности Бахчисарайского района.

Отряд активно сотрудничает со школьными музеями.

В течение года велась патриотическая работа с молодёжью города, проводились уроки мужества, выездные экспозиции поискового музея.

Разработан масштабный и многолетний проект по патриотической и воспитательной работе с молодёжью. Начало осуществления проекта запланировано на 2020 год.

В октябре 2019 года поисковики приняли участие в Межрегиональных конференциях руководителей и актива поисковых организаций в Севастополе и Новороссийске.

В составе сводной поисковой группы в ноябре-декабре производили поисковые работы на территории береговой батареи. В результате этих работ удалось эксгумировать останки более 10 защитников города. Членами отряда обнаружено 3 смертных медальона.

Поисковики отряда «Боевое братство» в 2019 году удостоились наград и грамот от коллег из республики Абхазия и Краснодарского края, грамот от регионального отделения ДОСААФ России и поискового объединения «Крым-Севастополь-поиск».

Имея внушительную базу эффективной работы, накопленной за последние пять лет, севастопольский поисковый отряд «Боевого Братства» с уверенностью смотрит вперёд. И 2020 год – год 75-й годовщины Великой Победы станет годом ещё более упорной работы поисковых отрядов. Залпы карабинов Почётного караула ещё множество раз прозвучат в небо словами «Никто не забыт, ничто не забыто!»…