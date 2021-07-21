Севприроднадзор обследует береговую линию Севастополя

В связи с прошедшими ливнями в Севастополе сохраняется опасность осыпания и обрушения грунтов. Севприроднадзор ведёт активную работу по предотвращению оползней и организации берегозащиты.

Директор Департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова рассказала, что опасные участки регулярно обследуются на угрозу обвалов и размывов.

Сегодня специалисты обследовали береговую полосу от поселка Андреевка до «Звёздного берега». В Андреевке безопасной является зона официального пляжа, на других участках присутствуют расколы, величина которых увеличилась на 5-10 см по сравнению с данными обследования, проведенного в феврале этого года, — отметила глава профильного ведомства.

По словам Юлии Гавриловой, сложной остается ситуация и в районе Немецкой балки – на неорганизованных пляжах отдыхает большое количество людей. Наибольшую опасность представляют палатки, установленные под нависающими глыбами и в местах трещин. В связи с этим Севприроднадзор призывает с осторожностью выбирать места для отдыха.

Также обследованы участки в районе пляжа «Васили» и на Матросском пляже в посёлке Кача. На участках сохраняется опасность осыпания и обрушения грунтов. На пляже Васили место срыва обломков остается в неустойчивом состоянии, на склоне отмечаются трещины. Специалисты «Экоцентра» провели оперативное обследование и зафиксировали развитие опасных процессов, — добавила директор Департамента.

Кроме того, специалистами обследован неофициальный пляж «Царское село» на Фиоленте и участки в районе поселка Орловка, где также зафиксированы линии отрыва и подверженные сползанию участки. Всего за этот год проведено 52 обследования, 12 из которых — оперативные, в том числе после обильных осадков в июне.

Напомним, специалисты Севприроднадзора совместно с учёными разрабатывают Генеральную схему берегозащиты и берегоукрепления побережья Черного моря от мыса Толстый до мыса Тюбек (Северная сторона Севастополя). В документе будут отражены мероприятия, необходимые для уменьшения риска возникновения оползней.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.