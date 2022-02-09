Шесть десантных кораблей ВМФ РФ совершает переход из Средиземного в Черное море для учений

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ, шесть больших десантных кораблей (БДК) Балтийского и Северного флотов переходят из Средиземного моря в Черное. Накануне отряд проходил пролив Дарданеллы.

Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях, — отметили в оборонном ведомстве.

Ожидается, что переход в акваторию Черного моря завершится в течение ближайших 24 часов.

Как уточняет телеканал «Звезда», опубликовавший видео морского перехода, в составе отряда большие десантные корабли «Королев», «Минск» и «Калининград», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк». Последние три начнут прохождение черноморских проливов сегодня.

До этого отряд БДК зашел в пункт материально-технического объединения ВМФ РФ на побережье Средиземного моря. Там экипажи пополнили запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.

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