Шесть десантных кораблей ВМФ РФ совершает переход из Средиземного в Черное море для учений

Как сообщает
Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Чёрное море, где примут участие в военно-морских учениях, — отметили в оборонном ведомстве.
Ожидается, что переход в акваторию Черного моря завершится в течение ближайших 24 часов.
Как уточняет телеканал «Звезда», опубликовавший
До этого отряд БДК зашел в пункт материально-технического объединения ВМФ РФ на побережье Средиземного моря. Там экипажи пополнили запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.
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