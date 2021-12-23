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Шесть лет колонии. В Крыму наказали виновника ДТП со смертельным исходом
Иллюстрация: gestion.ru

Шесть лет колонии. В Крыму наказали виновника ДТП со смертельным исходом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 11:50 23.12.2021

Советский районный суд вынес приговор по уголовном делу в отношении 20-летнего крымчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть и причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

В суде установлено, что подсудимый, пребывавший в состоянии наркотического опьянения, в июне 2021 года, двигаясь на легковом автомобиле «БМВ» по автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск» со скоростью 140 км/ч, пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» погиб, а пассажиру указанного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, — рассказали в прокуратуре.

Подсудимый лишен права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.  Приговор в законную силу не вступил.

Шесть лет колонии. В Крыму наказали виновника ДТП со смертельным исходом

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