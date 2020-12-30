Щенок из Костромы пополнил ряды кинологической службы аэропорта «Симферополь»

Трехмесячная бордер-колли пополнила кинологическое подразделение службы транспортной (авиационной) безопасности международного аэропорта «Симферополь». Собака по кличке Лорри Эст Венустус приехала на службу в Крым из Костромы.

Щенок уже получил личного кинолога и проходит курс адаптации к новым для себя условиям: знакомится с сослуживцами и бытом. В феврале Лорри начнет подготовку по курсу послушания, а затем обучение по поиску взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. К службе в кинологическом подразделении собака приступит после сдачи необходимых экзаменов. Ожидается, что это произойдет в августе-сентябре 2021 года, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

СПРАВКА: Собственное кинологическое подразделение в аэропорту Симферополь появилось в 2004 году. Сейчас в нем служит более десятка собак различных пород натренированных на поиск взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

В апреле 2018 года щенка породы бордер-колли аэропорту Симферополь в честь открытия нового аэровокзального комплекса подарил генподрядчик его строительства — компания «Аконс Про». Собака получила кличку Алис Феличис и стала талисманом воздушной гавани. На ее страницу в Instagram ( https://www.instagram.com/sip_aero_dog/ ) уже подписались около 4 тыс. человек.

Бордер-колли — порода собак, выведенная в Великобритании более 100 лет назад для выпаса скота. Собаки этой породы отличаются активностью, легкой обучаемостью, уравновешенным характером и высокой работоспособностью. Подходят для работы в кинологических подразделениях, в том числе для обнаружения и поиска опасных грузов.

фото: пресс-служба Международного аэропорта «Симферополь»