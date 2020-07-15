Школьный охранник из Симферополя 5 месяцев «таскал» из охраняемой им же школы оргтехнику

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту серии краж компьютерной техники из образовательного учреждения Симферополя.

Прокуратурой Центрального района г. Симферополя утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Симферопольского района по ч. 1 ст. 159 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества) (7 эпизодов), — сообщили в прокуратуре.

По версии органа предварительного расследования обвиняемый, являясь охранником одного из образовательных учреждений города, на протяжении более 5 месяцев, с ноября 2019 года по март 2020 года, совершил 7 эпизодов краж компьютерной и иной техники, приобретенной за счет бюджета Симферополя, на общую сумму более 337 тыс. руб., которой в последствии распорядился по собственному усмотрению.

С утвержденным обвинительным актом уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.