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Шок: заболеваемость внебольничными пневмониями в Крыму выросла за год на… 368%
Фото: rk.gov.ru

Шок: заболеваемость внебольничными пневмониями в Крыму выросла за год на… 368%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 12:33 30.12.2020

Заболеваемость внебольничными пневмониями в Крыму по сравнению с 2019 годом выросла на 368%. По информации Роспотребнадзора, самыми проблемными регионами в Республике являются Ялта, Симферополь и Сакский район. Цифры «зашкаливают»: 800 и 500%. Вызывают опасения также Первомайский район и Евпатория. Но есть в этой «бочке дегтя» и «ложка меда».

За последние две недели нет роста заболеваемости внебольничными пневмониями. Они находятся на уровне прошлой недели. За исключением двух регионов – Бахчисарайского и Кировского районов. В структуре внебольничных пневмоний ковидные пневмонии составляют 26% (это уровень прошлой недели) и бактериальные пневмонии – 25%. Цифры не изменились по сравнению с прошлой неделей, — рассказала руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.  

 

Шок: заболеваемость внебольничными пневмониями в Крыму выросла за год на… 368%

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