Шурик (из кинокомедии) неправильно собирал фольклор. В Крыму знают, как это делать верно

В Крыму завершена фольклорно-исследовательская экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния для дальнейшего включения их во всероссийский реестр.

В состав экспедиции вошли кандидат филологических наук, заместитель главного редактора научного альманаха «Традиционная культура» ГРДНТ им. Поленова Наталия Котельникова, заведующая отделом видео и фототворчества ГРДНТ им. Поленова Татьяна Абразумова, директор Крымского этнографического музея Юрий Лаптев, заместитель директора Центра народного творчества Республики Крым Николай Антюфриев и специалисты республиканского учреждения.

В рамках экспедиции обследовано четыре населенных пункта, опрошено 14 респондентов в течение 20 сеансов записи. Получены ценные этнографические сведения об обрядах календарного и жизненного цикла человека, знания, выраженные в объективной форме, технологии, навыки и формы их представления, связанные с укладами жизни и традиционными ремеслами.

На соискание звания объектов нематериального этнокультурного достояния и возможного включения в федеральный реестр претендуют: Крымская ажурная и фоновая филигрань (г. Симферополь), «Татар ишлеме» – золотое шитье двусторонней гладью (г. Симферополь), «Шетар» – подписание брачного договора – обязательного атрибута признания семьи в свадебном обряде караимов (г. Евпатория), День равноапостольных Константина и Елены – традиционный праздник «Панаир» фракийских греков (с. Чернополье Белогорского района), Технология засолки керченской селёдки (г. Керчь), — сообщили в министерстве культуры Крыма.

Фольклорно-исследовательская экспедиция по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния реализуется при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура».

Начиная с 2022 года, Центр народного творчества РК совместно с Государственным Российским Домом народного творчества им. В. Д. Поленова проводит ежегодные фольклорно-этнографические экспедиции по выявлению и фиксации объектов нематериального этнокультурного достояния, представляющих культурную и историческую ценность как для Республики Крым, так и для Российской Федерации в целом. Так, в октябре 2022 года, экспертным советом было принято решение два объекта внести во Всероссийский реестр объектов культурного наследия: народный Крымскотатарский семейный ансамбль Зинадиновых «Къатырша-сарай», народный праздник феодосийских караимов «Ага Думпа» и технология изготовления традиционного блюда праздника «Ступеч».

Фото: министерство культуры РК.