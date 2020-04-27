Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Симферополец спьяну пошутил и… «заминировал» вокзал, теперь ждет суда

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Симферополец спьяну пошутил и… «заминировал» вокзал, теперь ждет суда

Симферополец спьяну пошутил и… «заминировал» вокзал, теперь ждет суда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:32 27.04.2020

В Симферополе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в заведомо ложном сообщении о взрыве вокзала.

Прокуратура Железнодорожного района г. Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинении значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры), — сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в конце декабря 2019 года со своего мобильного телефона осуществил звонок в службу «112» и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве на железнодорожном вокзале г. Симферополя.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Симферополя для рассмотрения по существу.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Симферополец спьяну пошутил и… «заминировал» вокзал, теперь ждет суда

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.