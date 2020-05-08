Симферопольская клиническая больница 11 мая продолжит работу «в обычном режиме»

Из Симферопольской клинической больницы (ее еще называют Железнодорожной, по старинке) 7 мая были выписаны 24 пациента, четыре пациента были переведены в другие медучреждения. 7 мая в лечебном учреждении была проведена заключительная дезинфекция. Ожидается, что 11 мая больница снова приступит к приему больных, продолжит работу «в обычном режиме». Об этом в ходе очередного заседания оперативного штаба сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

Пример Железнодорожной больницы – счастливый, продемонстрировавший профессионализм медиков. Благодаря своевременным и точным мерам, переводу лечебного учреждения в режим обсерватора и грамотно выстроенной работе, соблюдении всех санитарных, противоэпидемических правил и норм в условиях «карантина», в ней обошлось без новых источников заражений.

Конечно, врачам и медсестрам приятно получать такие коллективные благодарственные письма.

Скоро режим обсерватора будет снят и с Красногвардейской райбольницы. Ориентировочно, 10 мая. По словам вице-премьера Романовской, пациенты будут выписаны, будет проведена заключительная дезинфекция. В течение трех суток больница вернется в обычный режим работы.

С учетом того, что ранее эта больница была включена в маршрутизацию, как медучреждение, принимающее больных с пневмонией, туда вновь будут возить пациентов с этим диагнозом, — сообщила Романовская.

«Потери» недели: закрытие двух отделений в Сакской больнице и Алушинская больница.

В Алуштинской больнице продолжается служебное расследование по коллективной вспышке. Отдельно будет доложено по данной ситуации, — уточнила вице-премьер РК.

Напомним, в отличие от Симферопольской, больница в Алуште стала крупным очагом распространения коронавирусной инфекции в Крыму.