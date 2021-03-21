19 марта 1921 года была создана первая бригада «Скорой помощи» в Симферополе.

Симферопольская станция скорой медицинской помощи отметила 100 лет со дня основания. Первая бригада скорой помощи в крымской столице была создана 19 марта 1921 года. Об этом рассказал директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко.

Вчера открыла свои действия станция скорой медицинской помощи Крымздравотдела. Станция на первое время будет открыта от 10 ч. утра до 10 ч. вечера. В задачи станции входит оказание скорой медицинской помощи в несчастных случаях как на дому, так и быстрое транспортирование больных в лечебные заведения. В несчастных случаях надлежит обращаться на станцию (Пушкинская ул., 30, амбулатория лагеря принудительных работ). Телефон станции 226, — историческая справка — публикация газеты Красный Крым от 20 марта 1921 года.

Как уточнил Сергей Олефиренко, наибольшего развития служба получила в 50-х годах прошлого столетия, когда стали создаваться первые спецбригады, организовывались дополнительные подстанции, создавались опорные пункты «Скорой» в отдаленных от райцентров селах. Осуществлялся прирост бригад, как врачебных, так и фельдшерских. В 1972 году была создана больница скорой медицинской помощи с вошедшей в ее состав станцией «Скорой помощи» на правах отделения.

Весь транспорт скорой медицинской помощи был радиофицирован вначале радиостанциями «Гранит», затем «Лен». Приобреталась наркозно-дыхательная аппаратура «АН-8», электрокардиографы, кислородные аппараты «КИ-2».

Симферопольская станция скорой медицинской помощи на протяжении более 40 лет являлась учебной базой для среднего медперсонала службы СМП Крыма. Преподавание вели врачи, специалисты высшей категории, имеющие большой опыт практической работы. Это были постоянно действующие курсы повышения квалификации фельдшеров и медсестер, относящиеся к министерству здравоохранения Крыма.

Сергей Олефиренко подчеркивает: «Скорая помощь» — это не просто машина, «мигалки», носилки и крики, как это часто демонстрируется в кино, это образ жизни и судьба.