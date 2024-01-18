Симферопольская больница №7 дооснащена дорогостоящим реабилитационным оборудованием

Отделение медицинской реабилитации взрослых с нарушением функции центральной нервной системы (ЦНС) ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница №7» дооснащено дорогостоящим медицинским оборудованием. Об этом рассказал министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

В рамках региональной программы «Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация» в лечебное учреждение поставлено 88 единиц оборудования общей стоимостью 77,3 миллиона рублей, — сообщил глава крымского минздрава.

Всего закуплено 27 видов различного реабилитационного оборудования – система для компьютеризированной психологической диагностики и когнитивной реабилитации с принадлежностями, передвижная система магнитной нейростимуляции, переносные электромагнитные стимуляторы глубоких тканей, физиотерапевтические системы для электростимуляции, беговая дорожка, кровати с электроприводом и многое другое.

На новом оборудовании под контролем врачей пациенты будут проходить медицинскую реабилитацию после перенесенных заболеваний центральной нервной системы, например, после инсульта. При наличии показаний, пациенты больницы могут получать реабилитационные мероприятия с применением транскраниальной магнитной стимуляции, биологической обратной связи и многое другое, что позволить улучшить качество жизни, расширит двигательный режим и поможет приобрести большую независимость в повседневной жизни больного, — рассказал министр.

В 2024 году в рамках региональной программы «Оптимальная для здоровья медицинская реабилитация» за счет федеральных средств планируется дооснастить оборудованием также ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды» и ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн».

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.