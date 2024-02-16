Симферопольский художественный музей открывает первую выставку на новой площадке

Симферопольский художественный музей временно «переехал» на новую площадку, которая находится в центре крымской столицы. Её открытие состоится 20 февраля. В этот день здесь презентуют основную экспозицию учреждения «Отечественное искусство XVIII-XX вв.» и выставку живописи «Яркое настроение». Об этом сообщает Туристический портал Крыма. Адрес новой площадки музея: ул. Одесская, 3а. Это самый центр города — рядом со Свято-Троицким монастырём и в 5 минутах ходьбы от площади Ленина.

20 февраля в 15:00 здесь откроется первый выставочный проект – экспозиции «Яркое настроение». Посетителям представят более 30 произведений живописи и графики XIX-XX веков, которые хранятся в фондах музея.

Одной из главных тем выставки «Яркое настроение» стало изучение роли цвета в изобразительном искусстве. В 1820-1830-е гг. строгая цветовая палитра преобладает на женских портретах кисти Ореста Кипренского, Анри-Франсуа Ризенера и Александра Варнека, свидетельствуя о сильном влиянии академической традиции. На фоне живописи эффектно выделяется ряд акварельных портретов Александра Соколова, Виктора Боброва и Платона Бориспольца, – рассказали в музее.

Также в экспозицию вошли образцы русского искусства начала XX века. Гости увидят пейзажи Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, натюрморты Ивана и Валентины Мозалевских, а также портрет «Бухарская невеста» Петр Котов. Среди выставленных полотен – и камерные произведения представителя середины XX столетия Николая Барсамова.

Кроме того, будет представлено крымское искусство 1950-1960-х годов. Это яркие весенние пейзажи «Молодые виноградники» Ольги Дудиной, «Первая зелень» Фёдора Захарова и «Долина Ароматная» Владимира Соколова, графика Владимира Благовещенского и Марии Меркульевой. Здесь же будут произведения постимпрессионистов, написанные в 1960-1970-х годах: Степана Мамчича, Зиновия Филиппова, Николая Глущенко и Владимира Десятникова. В то же время масштаб и цветность плакатного искусства можно будет наблюдать в портрете Гюзели советского художника Дурды Байрамова.

Побывать на выставке можно будет до 12 марта. Время работы: вторник – с 11:00 до 20:00, среда-воскресенье – с 9:00 до 17:30. Можно посетить по «Пушкинской карте».

Помимо этого, на открытии новой площадки презентуют основную экспозицию музея «Отечественное искусство XVIII-XX вв.». С некоторыми её экспонатами можно ознакомиться здесь.

Вход на открытие площадки с 15:00 до 16:00 будет бесплатный.

Напомним, в декабре 2023 года Симферопольский художественный музей закрыли для посетителей в связи с реставрацией основного здания.